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BRIEF-Golden Star Reports Two Fatalities At Prestea Underground Gold Mine
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#Regulatory News
January 2, 2018 / 12:01 PM / in a day

BRIEF-Golden Star Reports Two Fatalities At Prestea Underground Gold Mine

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 2 (Reuters) - Golden Star Resources Ltd:

* GOLDEN STAR REPORTS TWO FATALITIES AT PRESTEA UNDERGROUND GOLD MINE

* GOLDEN STAR RESOURCES - INITIAL INVESTIGATIONS SUGGEST THAT TWO EMPLOYEES SUCCUMBED TO SMOKE INHALATION SICKNESS FOLLOWING EXPOSURE TO BLASTING GASSES

* GOLDEN STAR RESOURCES LTD - ‍GOLDEN STAR SUSPENDED OPERATIONS AT PRESTEA UNDERGROUND MINE TO ALLOW FOR INITIAL INVESTIGATION OF INCIDENT​

* GOLDEN STAR RESOURCES LTD - ‍PRESTEA UNDERGROUND MINE RESUMED FULL OPERATION AS OF JANUARY 1, 2018​

* GOLDEN STAR RESOURCES LTD - REPORTS TWO FATALITIES AT ITS PRESTEA UNDERGROUND GOLD MINE IN GHANA ON DECEMBER 29, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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