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March 1, 2018 / 11:10 AM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Goodrich Petroleum Announces East Texas Asset Sale & Q4 Loss Per Share $0.17

Reuters Staff

1 Min Read

March 1 (Reuters) - Goodrich Petroleum Corp:

* GOODRICH PETROLEUM ANNOUNCES EAST TEXAS ASSET SALE, OPERATIONAL UPDATE AND FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2017 FINANCIAL RESULTS AND OPERATIONAL UPDATE

* Q4 LOSS PER SHARE $0.17

* PRODUCTION FOR QUARTER TOTALED 2.9 BCFE, WITH AVERAGE DAILY PRODUCTION OF APPROXIMATELY 31,200 MCFE PER DAY

* IS MAINTAINING ITS CAPITAL EXPENDITURE GUIDANCE FOR YEAR OF $65 MILLION - 75 MILLION IN H2 2018

* REVENUES FOR QUARTER TOTALED $11.1 MILLION, WITH 63% OF OIL AND GAS REVENUE ATTRIBUTABLE TO NATURAL GAS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

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