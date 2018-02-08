BRIEF-Grace Q4 Sales $459.5 Million

Feb 8 (Reuters) - W. R. Grace & Co:
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.97, REVENUE VIEW $453.6 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.75, REVENUE VIEW $1.81 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* INCREASING ANNUAL CASH DIVIDEND 14% AND DECLARING QUARTERLY CASH DIVIDEND OF $0.24 PER SHARE
* RECORDED A PROVISIONAL CHARGE OF $143 MILLION IN Q4 TO REFLECT ESTIMATED IMPACTS OF U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017
* 2018 OUTLOOK BASED ON AN EXPECTED ADJUSTED EFFECTIVE TAX RATE BETWEEN 27%-28% Source text for Eikon: Further company coverage: