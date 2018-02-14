BRIEF-Graincorp Expects FY18 Underlying EBITDA In Range Of $240 Mln To $265 Mln

Feb 15 (Reuters) - Graincorp Ltd:
* EXPECTS TO REPORT FY18 UNDERLYING EBITDA1 IN RANGE OF $240 MILLION TO $265 MILLION
* SEES FY18 UNDERLYING NPAT OF $50 MILLION TO $70 MILLION
* “EXPECT FY18 EXPORTS TO BE 60-75% LOWER THAN LAST YEAR”
* FY18 SUMMER CROP EXPECTATIONS HAVE ALSO DETERIORATED IN RECENT WEEKS DUE TO PROLONGED HOT AND DRY WEATHER
* CURRENT SORGHUM CROP ESTIMATES FOR FY18 ARE APPROXIMATELY 1.5 MILLION TONNES Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)