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BRIEF-Grands Moulins de Strasbourg H1 operating loss narrows to 0.9 million euros
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#Consumer Goods and Retail
October 3, 2017 / 6:19 AM / 14 days ago

BRIEF-Grands Moulins de Strasbourg H1 operating loss narrows to 0.9 million euros

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 3 (Reuters) - GRANDS MOULINS DE STRASBOURG SA:

* H1 NET LOSS GROUP SHARE EUR 1.6 MILLION VERSUS LOSS EUR 14.3 MILLION YEAR AGO‍​

* H1 TOTAL REVENUE EUR 105.4 MILLION VERSUS EUR 104.9 MILLION YEAR AGO‍​

* H1 OPERATING LOSS EUR 0.9 MILLION VERSUS LOSS OF EUR 5.4 MILLION YEAR AGO

* SEES IMPACT OF BETTER QUALITY OF WHEAT FROM 2017 ON ITS MILLING ACTIVITY IN Q4 2017

* EXPECTS A RETURN TO EQUILIBRIUM FOR Q4 2017 IN MILLING ACTIVITY Source text: bit.ly/2xUBU1I Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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