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#Consumer Goods and Retail
January 24, 2018 / 6:51 AM / a day ago

BRIEF-GrandVision Prelim. FY Revenue Growth Was 5.6% At Constant Exchange Rates

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - GRANDVISION:

* REG-GRANDVISION REPORTS PRELIMINARY REVENUE GROWTH AT CONSTANT EXCHANGE RATES OF 8.1% IN 4Q17 AND 5.6% IN FY17

* REVENUE GROWTH AT CONSTANT EXCHANGE RATES WAS 5.6% FOR FULL YEAR 2017 WITH ORGANIC GROWTH OF 3.5%.

* EXPECTS SLOWER BUT STILL POSITIVE ADJUSTED EBITDA GROWTH IN Q4 DESPITE ADVERSE CALENDAR EFFECT ON REVENUE​

* IN ‍TOTAL, MORE THAN 250 STORES WERE ADDED DURING 2017​

* FY COMPARABLE STORE GROWTH, REACHED 1.8% AND WAS 2.3% WHEN ADJUSTED FOR EFFECT OF FEWER SELLING DAYS IN 2017

* ‍IN Q4, REVENUE GROWTH AT CONSTANT EXCHANGE RATES WAS 8.1%​

* IS EXPECTING SLOWER BUT STILL POSITIVE ADJUSTED EBITDA GROWTH IN THE FOURTH QUARTER ‍​

* ADJUSTED. EBITDA GROWTH IN Q4 EXPECTED DESPITE ADVERSE CALENDAR EFFECT ON REVENUE‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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