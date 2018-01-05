FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Greenbrier Reports Q1 Earnings Per Share $0.83
Sections
Featured
North Korea agrees to talks after U.S., S.Korea postpone drills
North Korea
North Korea agrees to talks after U.S., S.Korea postpone drills
Intel downplays fears security patch will slow computers
CYBER RISK
Intel downplays fears security patch will slow computers
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
CURRENCIES
Asia currencies to pare 2017 gains but growth to cushion them
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 5, 2018 / 11:11 AM / in 13 hours

BRIEF-Greenbrier Reports Q1 Earnings Per Share $0.83

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 5 (Reuters) - Greenbrier Companies Inc:

* GREENBRIER REPORTS FIRST QUARTER RESULTS

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.83

* Q1 REVENUE $559.5 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $595.3 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.91 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - ‍NEW RAILCAR BACKLOG AS OF NOVEMBER 30, 2017 WAS 26,500 UNITS WITH AN ESTIMATED VALUE OF $2.56 BILLION​

* SAYS REAFFIRMS FY 2018 GUIDANCE

* GREENBRIER COMPANIES SAYS FISCAL 2018 REVENUE WILL BE $2.4 BILLION - $2.6 BILLION

* SEES ‍FOR FISCAL 2018 EXCLUDING EXPECTED BENEFITS OF RECENT TAX REFORM ACT DELIVERIES TO BE ABOUT 20,000 - 22,000 UNITS​

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $4.10, REVENUE VIEW $2.51 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* - NEW RAILCAR DELIVERIES TOTALED 4,400 UNITS FOR QUARTER

* - ORDERS FOR 3,200 DIVERSIFIED RAILCARS WERE RECEIVED DURING QUARTER, VALUED AT OVER $290 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.