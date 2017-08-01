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4 days ago
BRIEF-Greggs HY oper profit up 1.8 pct
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#Consumer Goods and Retail
August 1, 2017 / 6:54 AM / 4 days ago

BRIEF-Greggs HY oper profit up 1.8 pct

1 Min Read

Aug 1 (Reuters) - Greggs Plc

* INTERIM DIVIDEND 10.3 PENCE PER SHARE

* TOTAL SALES UP 7.3 PERCENT TO £453 MILLION

* COMPANY-MANAGED SHOP LIKE-FOR-LIKE SALES UP 3.4 PERCENT

* OPERATING PROFIT EXCLUDING PROPERTY GAINS AND EXCEPTIONAL CHARGE UP 1.8 PERCENT TO £27.6 MILLION

* EXCEPTIONAL COSTS OF £8.3 MILLION RELATING TO PREVIOUSLY ANNOUNCED RESTRUCTURING

* BUSINESS HAS TRADED IN LINE WITH OUR PLANS DURING FIRST HALF OF YEAR

* REMAIN CONFIDENT OF FUTURE PROSPECTS ALTHOUGH WE REMAIN ALERT TO SHORT-TERM PRESSURES ON CONSUMERS' DISPOSABLE INCOME

* WE EXPECT TO DELIVER RESULTS IN LINE WITH OUR PREVIOUS EXPECTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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