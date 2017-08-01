BRIEF-Greggs HY oper profit up 1.8 pct

Aug 1 (Reuters) - Greggs Plc
* OPERATING PROFIT EXCLUDING PROPERTY GAINS AND EXCEPTIONAL CHARGE UP 1.8 PERCENT TO £27.6 MILLION
* EXCEPTIONAL COSTS OF £8.3 MILLION RELATING TO PREVIOUSLY ANNOUNCED RESTRUCTURING
* BUSINESS HAS TRADED IN LINE WITH OUR PLANS DURING FIRST HALF OF YEAR
* REMAIN CONFIDENT OF FUTURE PROSPECTS ALTHOUGH WE REMAIN ALERT TO SHORT-TERM PRESSURES ON CONSUMERS' DISPOSABLE INCOME
* WE EXPECT TO DELIVER RESULTS IN LINE WITH OUR PREVIOUS EXPECTATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: