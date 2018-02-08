BRIEF-Group 1 Automotive Posts Q4 ‍Adj. Earnings Per Share $2.11​

Feb 8 (Reuters) - Group 1 Automotive Inc:
* GROUP 1 AUTOMOTIVE REPORTS RECORD FOURTH QUARTER & FULL YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.90, REVENUE VIEW $2.85 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* DURING 2017, CO ACQUIRED TOTAL OF 20 FRANCHISES, WHICH ARE EXPECTED TO GENERATE AN ESTIMATED $490 MILLION IN ANNUAL REVENUES
* QTRLY NEW VEHICLE RETAIL SALES $1.66 BILLION, UP 10.2 PERCENT
* QTRLY USED VEHICLE RETAIL SALES $709.1 MILLION, UP 8.9 PERCENT
* Q4 OF 2017 INCLUDED ABOUT $73.0 MILLION AFTER-TAX, OR $3.48 PER SHARE BENEFIT DUE TO TAX LAW
* TAX RATE UNDER NEW LAW WILL IMPROVE ANNUAL CASH FLOW BY ABOUT $20 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: