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2 months ago
BRIEF-Groupama sells its stake in Icade to Credit Agricole Assurances for EUR 715 mln
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June 19, 2017 / 6:07 AM / 2 months ago

BRIEF-Groupama sells its stake in Icade to Credit Agricole Assurances for EUR 715 mln

1 Min Read

June 19 (Reuters) - GROUPAMA SA :

* REG-GROUPAMA SELLS ITS STAKE IN ICADE TO CREDIT AGRICOLE ASSURANCES FOR A CONSIDERATION OF €715 M

* ‍TRANSACTION VALUE AMOUNTS TO CA. 715 MILLION EUROS, CORRESPONDING TO 74.50 EUROS PER ICADE SHARE SOLD​

* GROUPAMA ANNOUNCES TODAY DISPOSAL OF 9,596,200 SHARES IN ICADE TO CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, REPRESENTING 12.95% OF ICADE'S SHARE CAPITAL

* ‍TRANSACTION HAS BEEN APPROVED BY BOARDS OF DIRECTORS OF GROUPAMA AND CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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