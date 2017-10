Oct 24 (Reuters) - Grupo Aeromexico Sab De Cv

* Grupo Aeromexico SAB de Cv - ‍Q3 2017 revenue reached $15.9 billion pesos, a 10.1% year on-year increase​

* Grupo Aeromexico SAB de Cv - ‍reported a net profit of $339 million pesos for Q3 2017​

* Grupo Aeromexico SAB de Cv - ‍natural disasters adversely impacted qtrly operating profit by approximately $250 million pesos​