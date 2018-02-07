BRIEF-GSK CEO says will take serious look at major consumer health assets

Feb 7 (Reuters) - Glaxosmithkline CEO Emma Walmsley tells reporters:
* CEO SAYS OBVIOUSLY EXPECTING MORE COMPETITION IN HIV THIS YEAR
* CEO SAYS FIRST PRIORITY IS PHARMA RESEARCH AND DEVELOPMENT, WHICH COULD INCLUDE EARLY-STAGE DRUG DEALS
* CEO SAYS NEXT PRIORITY IS CONSUMER PUT FROM NOVARTIS, IF IT COMES
* CEO SAYS NO COMMENT ON PFIZER CONSUMER HEALTHCARE AUCTION BUT SHOULD EXPECT GSK TO TAKE SERIOUS LOOK AT MAJOR CONSUMER ASSETS
* CEO SAYS BIG CONSUMER HEALTH DEAL ‘NOT A NEED TO DO’
* CEO SAYS BELIEVES SHINGRIX WILL BE BIGGEST VACCINE FOR GSK OVER MEDIUM TO LONG TERM
* CEO SAYS ‘WE KNOW DIVIDEND MATTERS TO OUR SHAREHOLDERS’
* CEO SAYS MOST IMPORTANT THING ON BREXIT IS TO GET A TRANSITION PERIOD OF AT LEAST 2 YEARS, SECURED BY APRIL 2018
* CEO SAYS ON BREXIT INDUSTRY NEEDS MUTUAL RECOGNITION, CLOSE WORK WITH EMA, MINIMAL TRADE FRICTION, CONTINUED RESEARCH AND DEVELOPMENT COLLABORATION WITH EU Further company coverage: (Reporting by UK bureau)