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February 20, 2018 / 2:06 PM / a day ago

BRIEF-‍Guess Board Investigates Allegations Of "Improper Conduct" By Co-Founder

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Guess Inc:

* ‍GUESS CO-FOUNDER RELINQUISHES DUTIES DURING INVESTIGATION​

* GUESS INC - BOARD FORMED A SPECIAL COMMITTEE COMPRISED OF TWO INDEPENDENT DIRECTORS TO OVERSEE AN ONGOING INVESTIGATION

* GUESS INC - ‍PAUL MARCIANO “HAS DENIED ALLEGATIONS​”

* GUESS INC - ONGOING INVESTIGATION RELATES TO ALLEGATIONS OF “IMPROPER CONDUCT” BY COMPANY‘S CO-FOUNDER, PAUL MARCIANO

* GUESS INC -‍BOARD, PAUL MARCIANO AGREED, MARCIANO WILL RELINQUISH DAY TO DAY RESPONSIBILITIES AT CO, ON UNPAID BASIS, PENDING COMPLETION OF INVESTIGATION​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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