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February 1, 2018 / 10:00 PM / Updated 20 hours ago

BRIEF-Guess Inc Says Paul Marciano Denies Any Misconduct Towards Kate Upton

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Guess? Inc:

* GUESS INC - COMPANY’S EXECUTIVE CHAIRMAN AND CHIEF CREATIVE OFFICER ‍​PAUL MARCIANO “DENIES ANY MISCONDUCT” TOWARD KATE UPTON - SEC FILING

* GUESS INC - ‍IN NOV, CO INVESTIGATED CLAIMS WITH ASSISTANCE OF OUTSIDE COUNSEL AFTER ALLEGATIONS PAUL MARCIANO “ACTED INAPPROPRIATELY TOWARD TWO WOMEN​”‍​

* GUESS INC - KATE UPTON’S CONCERNS WERE NOT PART OF COMPANY’S CURRENT INVESTIGATION

* GUESS INC - CO WILL INVESTIGATE ‍​KATE UPTON'S CLAIMS "ONCE THEY ARE KNOWN TO DETERMINE IF THEY HAVE ANY MERIT" Source text: (bit.ly/2DUio6e) Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +91 806 749 1136)

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