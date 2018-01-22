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#Regulatory News
January 22, 2018 / 2:38 PM / 2 days ago

BRIEF-Halliburton "encouraged by international markets for the first time in three years" : conf call

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 22 (Reuters) - Halliburton Co:

* HALLIBURTON SAYS INTERNATIONAL BUSINESS STARTED TO SHOW SIGNS OF RECOVERY IN THE LATTER HALF OF THE YEAR- CONF CALL

* HALLIBURTON SAYS SAW COST INFLATION IN SAND AND TRUCKING IN Q4 - CONF CALL

* HALLIBURTON SAYS WELL ON PATH TO 20 PERCENT MARGINS IN 2018- CONF CALL

* HALLIBURTON CEO SAYS “ENCOURAGED BY INTERNATIONAL MARKETS FOR FIRST TIME IN THREE YEARS” - CONF CALL

* HALLIBURTON SAYS CAN CONTINUE TO EXPERIENCE DELAYS IN COLLECTING PAYMENTS ON RECEIVABLES FROM PRIMARY CUSTOMER IN VENEZUELA - CONF CALL Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by Nivedita Bhattacharjee)

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