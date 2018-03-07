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March 7, 2018 / 11:03 PM / in 13 hours

BRIEF-Hamilton Beach Brands Q4 Earnings Per Share $1.01

Reuters Staff

1 Min Read

March 7 (Reuters) - Hamilton Beach Brands Holding Co :

* HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 EARNINGS PER SHARE $1.01

* HAMILTON BEACH BRANDS - COMMERCIAL, CONSUMER PRODUCT PIPELINE EXPECTED TO AFFECT REVENUE AND OPERATING PROFIT POSITIVELY IN 2018 AND IN FUTURE PERIODS

* HAMILTON BEACH EXPECTS MODERATE REVENUE GROWTH IN FIRST HALF OF 2018

* HAMILTON BEACH EXPECTS MODEST GROWTH IN SECOND HALF OF 2018

* IN 2018 CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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