BRIEF-Hamilton Beach Brands Q4 Earnings Per Share $1.01

March 7 (Reuters) - Hamilton Beach Brands Holding Co :
* HAMILTON BEACH BRANDS HOLDING ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS
* HAMILTON BEACH BRANDS - COMMERCIAL, CONSUMER PRODUCT PIPELINE EXPECTED TO AFFECT REVENUE AND OPERATING PROFIT POSITIVELY IN 2018 AND IN FUTURE PERIODS
* HAMILTON BEACH EXPECTS MODERATE REVENUE GROWTH IN FIRST HALF OF 2018
* HAMILTON BEACH EXPECTS MODEST GROWTH IN SECOND HALF OF 2018
* IN 2018 CAPITAL EXPENDITURES ARE EXPECTED TO BE APPROXIMATELY $10 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: