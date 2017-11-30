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BRIEF-Hanesbrands To Favorably Amend Senior Secured Credit Facility
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#Regulatory News
November 30, 2017 / 12:23 PM / a day ago

BRIEF-Hanesbrands To Favorably Amend Senior Secured Credit Facility

Reuters Staff

1 Min Read

Hanesbrands Inc:

* HANESBRANDS TO FAVORABLY AMEND SENIOR SECURED CREDIT FACILITY

* HANESBRANDS INC - ‍INITIATED PROCESS TO FAVORABLY AMEND ITS SENIOR SECURED CREDIT FACILITY​

* HANESBRANDS INC - COMPANY HAS BEGUN DISCUSSIONS SEEKING TO INCREASE SIZE, REDUCE RATE AND EXTEND MATURITY OF EACH OF ITS TERM LOANS

* HANESBRANDS INC - ‍EXPECTS TO COMPLETE CREDIT FACILITY AMENDMENTS BY END OF 2017 AND WILL ANNOUNCE NEW TERMS UPON COMPLETION​

* HANESBRANDS - BEGUN DISCUSSIONS SEEKING TO REDUCE RATE, EXTEND MATURITY OF REVOLVING CREDIT FACILITY Source text for Eikon: Further company coverage:

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