FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Technology, Media and Telecommunications
February 27, 2018 / 7:26 AM / a day ago

BRIEF-Hansamatrix Q4 Net Profit Up At Eur 0.3 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 27 (Reuters) - HANSAMATRIX AS:

* SAYS 12 MONTHS OF 2017 SALES VOLUME EUR 19.7 MILLION‍​

* SAYS UNAUDITED CONSOLIDATED NET TURNOVER IN Q4 REACHED EUR 5.1 MILLION , UP BY 3 PERCENT

* SAYS Q4 REPORTED EBITDA RESULT WAS EUR 0.8 MILLION UP BY 45 PERCENT

* SAYS 2017 Q4 NET PROFIT WAS EUR 0.3 MILLION EUR UP BY 139 PERCENT VERSUS Q4 2016

* SAYS 12 MONTHS OF 2017 UNAUDITED CONSOLIDATED NET TURNOVER EUR 19.7 MILLION, UP BY 16 PERCENT VERSUS LAST YEAR

* SAYS 12 MONTHS OF 2017 REPORTED EBITDA RESULT WAS EUR 3.7 MILLION , UP BY 66 PERCENT VERSUS LAST YEAR Source text : bit.ly/2HLiRdn Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.