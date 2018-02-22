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February 22, 2018 / 10:45 PM / Updated a day ago

BRIEF-Hansen Technologies Says ‍HY NPAT Attributable Up 33.4% To $18 Million​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 23 (Reuters) - Hansen Technologies Ltd:‍

* HY REVENUES FROM ORDINARY ACTIVITIES UP 36.3 PERCENT TO $118.4 MILLION

* ‍HY NET PROFIT AFTER TAX ATTRIBUTABLE UP 33.4% TO $18 MILLION​

* 2018 ‍INTERIM DIVIDEND 3 CENTS PER SHARE​

* OPERATING REVENUE IN 2H18 IS EXPECTED TO BE SLIGHTLY BELOW 1H18​

* EBITDA MARGIN FOR FULL FY18 IS ANTICIPATED TO BE AROUND MID-POINT OF TARGET RANGE OF 25%-30%

* ‍EBITDA MARGIN FOR 2H18 IS ANTICIPATED TO BE WITHIN TARGET RANGE OF 25%-30%​ Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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