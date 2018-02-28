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February 28, 2018 / 6:38 AM / a day ago

BRIEF-HanseYachts H1 EBITDA Down At Minus 1.0 Mln Euros

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - HanseYachts AG:

* SIGNIFICANTLY INCREASED TURNOVER IN H1 2017/2018 AND MAINTAINS A POSITIVE OUTLOOK

* H1 REVENUES GREW BY 14% TO 51.2 MILLION EUROS (H1 2016/2017: 44.7 MILLION EUROS)

* AT MINUS 1.04 MILLION EUROS, H1 EBITDA WAS LOWER THAN IN FIRST HALF OF PREVIOUS FINANCIAL YEAR

* FOR FULL FINANCIAL YEAR, ADJUSTED EBITDA IS EXPECTED TO GROW

* EXPECTING HIGHEST REVENUE IN COMPANY‘S HISTORY AS WELL AS FURTHER GROWTH OF ADJUSTED EBITDA IN 2017/2018 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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