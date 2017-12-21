FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Harbert Discovery Fund Says Agreed To Nominate 7 Persons For Election To Qumu's Board
Sections
Featured
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
World
Fujimori family pulls Peru back into political turmoil
China regulator summons founder of LeEco back to China
Company News
China regulator summons founder of LeEco back to China
Pictures of the Year 2017
Editor's picks
Pictures of the Year 2017
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
December 21, 2017 / 10:32 PM / 4 days ago

BRIEF-Harbert Discovery Fund Says Agreed To Nominate 7 Persons For Election To Qumu's Board

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Harbert Discovery Fund:

* HARBERT DISCOVERY FUND - UNDER STANDSTILL AGREEMENT, HARBERT AGREED TO NOMINATE 7 PERSONS FOR ELECTION TO QUMU‘S BOARD AT 2018 ANNUAL MEETING

* HARBERT DISCOVERY - AUTHORIZED NUMBER OF QUMU DIRECTORS IMMEDIATELY FOLLOWING 2018 ANNUAL MEETING TO REMAIN AT 7 AT ALL TIMES DURING STANDSTILL PERIOD

* HARBERT DISCOVERY FUND - PURCHASED QUMU SECURITIES BASED ON BELIEF THAT SECURITIES WERE UNDERVALUED, REPRESENTED ATTRACTIVE INVESTMENT OPPORTUNITY Source: (bit.ly/2zcpnnG) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.