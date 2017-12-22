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#Financials
December 22, 2017 / 5:38 PM / 4 days ago

BRIEF-Harbert Discovery Fund Says Perceptron Entered Into Amendment To Standstill Agreement With Harbert

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Harbert Discovery Fund:

* HARBERT DISCOVERY FUND SAYS ON DEC 18, PERCEPTRON INC ENTERED INTO THIRD AMENDMENT TO STANDSTILL AGREEMENT WITH HARBERT TO AMEND STANDSTILL AGREEMENT

* HARBERT DISCOVERY -AMENDMENT PROVIDES, ON APPOINTMENT OF NEW PRESIDENT,CEO, BY JUNE 30, 2018,NEW PRESIDENT, CEO TO BE APPOINTED TO PERCEPTRON‘S BOARD

* HARBERT DISCOVERY - NEW PRESIDENT, CEO TO BE APPOINTED TO PERCEPTRON'S BOARD TO FILL VACANCY LEFT BY RESIGNATION OF EITHER ROBERT OSWALD/TERRYLL SMITH Source text (bit.ly/2BXRo8a) Further company coverage:

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