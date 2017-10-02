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BRIEF-Hardwood funds, chairman, CCO to sell 22 pct stake in Ten Entertainment via placing
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#Consumer Goods and Retail
October 2, 2017 / 3:37 PM / in 15 days

BRIEF-Hardwood funds, chairman, CCO to sell 22 pct stake in Ten Entertainment via placing

Reuters Staff

1 Min Read

Oct 2 (Reuters) - Ten Entertainment Group Plc

* ‍PROPOSED PLACING OF ORDINARY SHARES IN TEN ENTERTAINMENT GROUP PLC (“TEG”) BY CERTAIN HARWOOD FUNDS AND MANAGEMENT SELLERS​‍​

* ‍HARWOOD CAPITAL, NICK BASING AND GRAHAM BLACKWELL TO SELL APPROXIMATELY 14.5 MILLION ORDINARY SHARES IN TEG​

* SALE ‍REPRESENTING APPROXIMATELY 22% OF TEG‘S EXISTING ISSUED SHARE CAPITAL, AT A PRICE OF 180 PENCE PER SHARE BY WAY OF A PLACING​

* ‍PLACING WILL BE EXECUTED THROUGH NUMIS AND PEEL HUNT, TEG‘S BROKERS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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