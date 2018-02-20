FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Regulatory News
February 20, 2018 / 10:22 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Harley-Davidson Expects Ongoing Annual Cash Savings Of $65 Mln To $75 Mln After 2020

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Harley-Davidson Inc:

* HARLEY-DAVIDSON - ‍ EXPECTS ONGOING ANNUAL CASH SAVINGS OF $65 MILLION TO $75 MILLION AFTER 2020 ON PLAN TO IMPROVE MANUFACTURING OPERATIONS, COST STRUCTURE​

* HARLEY-DAVIDSON INC - ‍ EXPECTS PLAN TO IMPROVE ITS MANUFACTURING OPERATIONS AND COST STRUCTURE TO BE COMPLETED BY MID-2019 - SEC FILING​

* HARLEY-DAVIDSON - EXPECTS TO INCUR RESTRUCTURING, OTHER CONSOLIDATION COSTS OF $170 MILLION TO $200 MILLION RELATED TO PLAN TO IMPROVE MANUFACTURING OPERATIONS THROUGH 2019

* HARLEY-DAVIDSON SAYS EXPECTS MAJOR COST COMPONENTS OF PLAN TO INCLUDE EMPLOYEE TERMINATIONS, ACCELERATED DEPRECIATION, AMONG OTHERS Source text: (bit.ly/2CbaV5C) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.