BRIEF-Havertys Reports Sales For Fourth Quarter And Impact Of Tax Act

Jan 8 (Reuters) - Haverty Furniture Companies Inc:
* HAVERTY FURNITURE COMPANIES- TOTAL WRITTEN SALES FOR Q4 OF 2017 WERE UP 0.3%, WRITTEN COMPARABLE STORE SALES DECREASED 0.7% OVER SAME PERIOD LAST YEAR
* HAVERTYS REPORTS SALES FOR FOURTH QUARTER AND IMPACT OF TAX ACT
* - REDUCTION IN CORPORATE RATE WILL REQUIRE ONE-TIME REVALUATION OF CERTAIN TAX-RELATED ASSETS
* HAVERTY FURNITURE COMPANIES - BASED ON PRELIMINARY ESTIMATES, REVALUATION TO RESULT IN ONE-TIME TAX CHARGE OF $3.5 MILLION TO $4.0 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: