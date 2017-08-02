FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Hawesko Holding Q2 EBIT up at EUR 6.6 mln
Sections
Featured
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
Markets & Economy
Weekahead: Liquidity continues to flow in Indian markets
What to watch for at China's Communist Party Congress
China
What to watch for at China's Communist Party Congress
A documentary for the 'sexpert'
bollywood
A documentary for the 'sexpert'
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Technology, Media and Telecommunications
August 2, 2017 / 6:06 AM / 2 months ago

BRIEF-Hawesko Holding Q2 EBIT up at EUR 6.6 mln

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 2 (Reuters) - HAWESKO HOLDING AG:

* DGAP-NEWS: HAWESKO HOLDING AG: HAWESKO HOLDING SALES RISE BY 7.5% IN THE SECOND QUARTER

* ‍IN Q2 (1 APRIL TO 30 JUNE), CONSOLIDATED SALES ROSE TO EUR 121.5 MILLION, CORRESPONDING TO SALES GROWTH OF 7.5%​

* EBIT IN Q2 OF 2017 WAS EUR 6.6 MILLION, COMPARED TO EUR 6.2 MILLION ON A COMPARABLE BASIS IN PREVIOUS YEAR

* EXPECTS SALES GROWTH OF APPROX 5% FOR FY, WITH CONSOLIDATED EBIT OF JUST OVER EUR 30 MILLION AND AN UNCHANGED EBIT MARGIN

* NET INCOME ATTRIBUTABLE TO SHAREHOLDERS FOR FIRST SIX MONTHS AMOUNTED TO EUR 7.3 MILLION AND EUR 0.82 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.