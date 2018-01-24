BRIEF-H.B. Fuller Reports Q4 Loss Of $0.15/Share

Jan 24 (Reuters) - HB Fuller Co:
* H.B. FULLER REPORTS FOURTH QUARTER AND FISCAL YEAR 2017 RESULTS
* SEES FY 2018 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $3.10 TO $3.40 EXCLUDING ITEMS
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.84 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SEES MORE THAN 30 PERCENT REVENUE GROWTH IN 2018 VERSUS 2017 FISCAL YEAR
* ORGANIC GROWTH ON PROFORMA REVENUE EXPECTED TO BE 6 TO 7 PERCENT FOR 2018 VERSUS 2017 FISCAL
* EXPECT CAPITAL EXPENDITURES TO BE AROUND $90 MILLION IN 2018, WHICH INCLUDES ABOUT $15 MILLION FOR INTEGRATION RELATED CAPITAL EXPENDITURES Source text for Eikon: Further company coverage: ( Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com )