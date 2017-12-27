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BRIEF-H&E Equipment Services Extends Existing $602.5 Mln Senior Secured Credit Facility With Wells Fargo Capital Finance
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#Regulatory News
December 27, 2017 / 11:31 AM / 2 days ago

BRIEF-H&E Equipment Services Extends Existing $602.5 Mln Senior Secured Credit Facility With Wells Fargo Capital Finance

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 27 (Reuters) - H&E Equipment Services Inc:

* H&E EQUIPMENT SERVICES-ON DEC 22, CO AMENDED, EXTENDED, RESTATED EXISTING $602.5 MILLION SENIOR SECURED CREDIT FACILITY WITH WELLS FARGO CAPITAL FINANCE

* H&E EQUIPMENT SERVICES SAYS AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT EXTENDS MATURITY DATE TO DEC 22, 2022 - SEC FILING

* H&E EQUIPMENT SERVICES - AMENDED AND RESTATED CREDIT AGREEMENT INCREASES UNCOMMITTED INCREMENTAL REVOLVING CAPACITY FROM $150 MILLION TO $250 MILLION

* H&E EQUIPMENT SERVICES - AMENDED CREDIT AGREEMENT INCREASES COMMITMENTS UNDER SENIOR SECURED ASSET BASED REVOLVER PROVIDED FOR THEREIN TO $750 MILLION Source text: (bit.ly/2BJHkw2) Further company coverage:

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