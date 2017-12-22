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BRIEF-‍Heidelberger Druckmaschinen expects significantly lower FY 2017/2018 net result
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#Regulatory News
December 22, 2017 / 9:23 PM / 3 days ago

BRIEF-‍Heidelberger Druckmaschinen expects significantly lower FY 2017/2018 net result

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 22 (Reuters) - Heidelberger Druckmaschinen Ag:

* ‍HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG: HEIDELBERG CLARIFIES TAX REPERCUSSIONS OF UPCOMING U.S. TAX REFORM​

* SAYS ‍HEIDELBERG TO BENEFIT FROM LOWER TAX PAYMENTS IN UNITED STATES IN MEDIUM AND LONG TERM

* TO INCUR ‍NON-RECURRING BURDEN OF SOME EUR25 MLN ON NET RESULT AFTER TAXES IN FY 2017/2018​​

* SAYS ‍COMPANY IS CHANGING ITS CONDITIONAL FORECAST FOR NET RESULT AFTER TAXES FROM BEGINNING OF FINANCIAL YEAR​

* PREDICTING THAT NET RESULT FOR FINANCIAL YEAR 2017/2018 WILL BE SIGNIFICANTLY DOWN ON PREVIOUS YEAR‘S FIGURE (EUR36 MILLION)​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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