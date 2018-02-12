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February 12, 2018 / 9:05 PM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Helios And Matheson Analytics Announces Proposed Public Offering Of Common Stock 

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Helios And Matheson Analytics Inc :

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS ANNOUNCES PROPOSED PUBLIC OFFERING OF COMMON STOCK AND WARRANTS

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - ‍COMPANY MAY ALSO USE PROCEEDS TO MAKE OTHER ACQUISITIONS​

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - ‍SHARES OF COMMON STOCK AND WARRANTS TO PURCHASE SHARES OF COMMON STOCK ARE BEING OFFERED AS UNITS​

* HELIOS AND MATHESON ANALYTICS INC - ‍MAY USE NET PROCEEDS FROM THIS OFFERING TO INCREASE COMPANY‘S OWNERSHIP STAKE IN MOVIEPASS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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