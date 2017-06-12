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BRIEF-Hemfosa Fastigheter buys community service properties for SEK 750 mln
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June 12, 2017 / 5:45 AM / 2 months ago

BRIEF-Hemfosa Fastigheter buys community service properties for SEK 750 mln

1 Min Read

June 12 (Reuters) - HEMFOSA:

* HEMFOSA FASTIGHETER ACQUIRES COMMUNITY SERVICE PROPERTIES IN KARLSKRONA FOR A VALUE OF SEK 750 MILLIONS

* HEMFOSA HAS SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE A PORTFOLIO OF 19 PROPERTIES IN KARLSKRONA FOR AN UNDERLYING PROPERTY VALUE OF SEK 750 MILLIONS

* AS PART OF ACQUISITION, HEMFOSA WILL ASSUME A BOND LOAN OF SEK 473 MILLIONS WITH A TERM EXTENDING UNTIL APRIL 1, 2018

* ANNUAL RENTAL INCOME AMOUNTS TO ABOUT SEK 71 MILLIONS, OF WHICH ABOUT 72 PERCENT IS GENERATED FROM TENANTS IN COMMUNITY SERVICES SEGMENT

* SELLER IS NORDLYS AB

* TRANSFER OF PROPERTIES IS SCHEDULED FOR JUNE 30, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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