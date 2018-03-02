BRIEF-Herantis Pharma H2 Net loss at EUR 136,700

March 2 (Reuters) - Herantis Pharma Oyj:
* CONTINUES TO INVEST IN ITS ONGOING DEVELOPMENT PROGRAMS IN SECONDARY LYMPHEDEMA AND PARKINSON’S DISEASE
* MAIN OBJECTIVES FOR 2018 ARE LAUNCHING A PHASE 2 CLINICAL STUDY WITH COMPANY’S DRUG CANDIDATE LYMFACTIN®
* MAIN OBJECTIVES FOR 2018 ARE COMPLETING PATIENT RECRUITMENT IN PHASE 1-2 CLINICAL STUDY WITH CDNF
* DID NOT HAVE ESSENTIAL REVENUES IN 2017 OR IN CORRESPONDING PERIOD IN PREVIOUS YEAR
* H2 NET LOSS EUR 136,700 VERSUS LOSS EUR 1.8 MILLION YEAR AGO
* PROPOSES THAT NO DIVIDEND SHALL BE PAID FOR FINANCIAL PERIOD JANUARY 1-DECEMBER 31, 2017. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)