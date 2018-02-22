BRIEF-Hercules Capital Qtrly Distributable Net Operating Income Of $0.31 Per Share​

Feb 22 (Reuters) - Hercules Capital Inc:
* HERCULES CAPITAL ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND QUARTERLY DISTRIBUTION OF $0.31 PER SHARE
* HERCULES CAPITAL INC QTRLY DISTRIBUTABLE NET OPERATING INCOME OF $0.31 PER SHARE
* HERCULES CAPITAL INC QTRLY ADJUSTED DISTRIBUTABLE NET OPERATING INCOME OF $0.34 PER SHARE
* HERCULES CAPITAL INC QTRLY NET INVESTMENT INCOME OF $24.5 MILLION, OR $0.29 PER SHARE
* HERCULES CAPITAL INC QTRLY ADJUSTED NII OF $26.9 MILLION, OR $0.32 PER SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: