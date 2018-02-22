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February 22, 2018 / 9:30 PM / a day ago

BRIEF-Hercules Capital Qtrly Distributable Net Operating Income Of $0.31 Per Share​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 22 (Reuters) - Hercules Capital Inc:

* HERCULES CAPITAL ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL-YEAR 2017 FINANCIAL RESULTS AND QUARTERLY DISTRIBUTION OF $0.31 PER SHARE

* HERCULES CAPITAL INC QTRLY DISTRIBUTABLE NET OPERATING INCOME OF $0.31 PER SHARE​

* HERCULES CAPITAL INC QTRLY ‍ ADJUSTED DISTRIBUTABLE NET OPERATING INCOME OF $0.34 PER SHARE​

* HERCULES CAPITAL INC QTRLY ‍ NET INVESTMENT INCOME OF $24.5 MILLION, OR $0.29 PER SHARE​

* HERCULES CAPITAL INC QTRLY ‍ ADJUSTED NII OF $26.9 MILLION, OR $0.32 PER SHARE​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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