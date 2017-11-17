BRIEF-HERITAGE FINANCIAL, PUGET SOUND ANNOUNCE RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS

Nov 17 (Reuters) - Heritage Financial Corp:
* HERITAGE FINANCIAL CORPORATION AND PUGET SOUND BANCORP, INC. ANNOUNCE RECEIPT OF REGULATORY APPROVALS
* WASHINGTON DEPARTMENT OF FINANCIAL INSTITUTIONS,FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP APPROVED PROPOSED MERGER
* FEDERAL RESERVE BOARD ALSO GRANTED HERITAGE‘S REQUESTED WAIVER FROM ITS APPLICATION FILING REQUIREMENTS
* APPROVAL FOR PROPOSED MERGER OF PUGET SOUND WITH AND INTO HERITAGE AS WELL AS MERGER OF PUGET SOUND BANK INTO HERITAGE BANK Source text for Eikon: Further company coverage: