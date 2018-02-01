BRIEF-Hershey Reports Q4 Earnings Per Share $0.85

Feb 1 (Reuters) - Hershey Co:
* HERSHEY ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS; PROVIDES 2018 OUTLOOK
* IN 2018 ORGANIC NET SALES ARE EXPECTED TO INCREASE IN RANGE OF SLIGHTLY UP TO AROUND 2% VERSUS LAST YEAR
* IN 2018, ESTIMATE ADJUSTED GROSS MARGIN WILL BE ABOUT SAME AS LAST YEAR
* RECENTLY PASSED U.S. TAX CUTS AND JOBS ACT OF 2017 WILL HAVE A FAVORABLE IMPACT ON NET INCOME, EARNINGS PER SHARE-DILUTED AND CASH FLOW
* ESTIMATES 2018 FULL YEAR ADJUSTED EARNINGS PER SHARE-DILUTED TO BE IN $5.33 TO $5.43 RANGE
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $5.25, REVENUE VIEW $7.67 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FOURTH-QUARTER ADJUSTED EARNINGS PER SHARE-DILUTED OF $1.03
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.07 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAYS “IN 2018, WE ESTIMATE ADJUSTED GROSS MARGIN WILL BE ABOUT SAME AS LAST YEAR”
* MARGIN FOR GROWTH PROGRAM SAVINGS IN 2018 ARE ESTIMATED TO BE $55 MILLION TO $65 MILLION
* PRELIMINARY ESTIMATE INDICATES HERSHEY‘S 2018 EFFECTIVE TAX RATE SHOULD BE AROUND 20% TO 22% Source text for Eikon: Further company coverage: