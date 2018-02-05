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#Regulatory News
February 5, 2018 / 4:36 PM / a day ago

BRIEF-Hess Corp CEO Defends Quarterly Dividend

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 5 (Reuters) - Hess Corp:

* CHIEF EXECUTIVE JOHN HESS SAYS NORTH DAKOTA AND GUYANA ARE ‘GROWTH ENGINES’ FOR COMPANY

* SAYS MALAYISA AND U.S. GULF OF MEXICO ARE ‘CASH ENGINES’ FOR COMPANY

* CEO SAYS EXPECTS CAN GROW CASH FLOW MORE THAN 20 PERCENT PER YEAR AT $50 OIL PRICE THROUGH 2020

* CEO SAYS BAKKEN OUTPUT SHOULD HIT 175,000 BOE/D BY 2021

* CEO FORECASTS 2018 BAKKEN OUTPUT OF 115,000 TO 120,000 BOE/D

* SAYS WILL ADD FIFTH RIG IN BAKKEN IN Q3 AND SIXTH RIG IN Q4

* SAYS WILL DRILL 120 BAKKEN WELLS THIS YEAR, BRING 95 ONLINE

* SAYS EXPECTS 2018 NET PRODUCTION FROM U.S. GULF OF MEXICO OPERATIONS AT ABOUT 50,000 BOE/D

* SAYS ‘EVALUATING OPTIONS TO MONETIZE GHANA ASSET’

* EXPECTS ‘SIGNIFICANT CASH FLOW’ FROM MALAYSIAN ASSETS IN 2018

* EXPECTS CASH FLOW IN NORTH DAKOTA TO DIP IN 2018 AS SPENDS MORE TO ADD RIGS

* CEO SAYS NO PLANS TO SELL PART OF STAKE IN GUYANA PROJECT: ‘IT WOULD NOT BE THE RIGHT THING FOR SHAREHOLDERS’

* CEO DEFENDS QUARTERLY DIVIDEND, SAYS A ‘NUMBER OF SHAREHOLDERS PUT A HIGH DEGREE OF IMPORTANCE ON DIVIDEND’ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Ernest Scheyder)

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