FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Highlight Event and Entertainment Executes Capital Increase, Concludes Framework Agreement
Sections
Featured
GRAPHIC: Bitcoin's blistering rally tops $10,000 mark
Crypto-Currency
GRAPHIC: Bitcoin's blistering rally tops $10,000 mark
'For the Party and motherland!': Kim Jong Un heralds missile test
North Korea
'For the Party and motherland!': Kim Jong Un heralds missile test
Ivanka Trump in India
PHOTO FOCUS
Ivanka Trump in India
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Consumer Goods and Retail
November 28, 2017 / 7:00 AM / 2 days ago

BRIEF-Highlight Event and Entertainment Executes Capital Increase, Concludes Framework Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 28 (Reuters) - HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT AG :

* SAID ON MONDAY EXECUTES CAPITAL INCREASE / CONCLUDES A FRAMEWORK AGREEMENT

* ISSUANCE OF 2.4 MILLION NEW SHARES FROM AUTHORIZED CAPITAL AT A PRICE OF EUR 13.043 PER SHARE

* STUDHALTER INVESTMENT AG THUS ACQUIRES 28.7% OF HIGHLIGHT EVENT UND ENTERTAINMENT AG

* TRANSACTION WILL GENERATE PROCEEDS OF APPROXIMATELY EUR 32 MILLION

* IN ADDITION TO THE PURCHASE OF THE NEW SHARES, STUDHALTER INVESTMENT GRANTS HIGHLIGHT EVENT AND ENTERTAINMENT A LOAN OF APPROXIMATELY EUR 51 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.