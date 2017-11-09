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November 9, 2017 / 7:31 AM / Updated a day ago

BRIEF-Hikma Pharmaceuticals says ‍continue to expect FY revenue around $2.0 bln​

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 9 (Reuters) - HIKMA PHARMACEUTICALS PLC:

* ‍CONTINUE TO EXPECT FULL YEAR REVENUE TO BE AROUND $2.0 BILLION IN CONSTANT CURRENCY IN 2017​

* FOR FULL YEAR ‍CONTINUE TO EXPECT GLOBAL INJECTABLES REVENUE TO BE AROUND $775 MILLION, WITH A VERY STRONG CORE OPERATING MARGIN OF AROUND 39%​

* ‍EXPECT GENERICS REVENUE TO BE AROUND $600 MILLION FOR FULL YEAR AND CORE OPERATING MARGIN TO BE IN LOW SINGLE-DIGITS​

* ‍REITERATING EXPECTATION FOR BRANDED REVENUE GROWTH IN MID-SINGLE DIGITS IN CONSTANT CURRENCY IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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