FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Hill-Rom Sees Adj EPS Above High-End Of Guidance Range For First Fiscal Quarter Of 2018
Sections
Featured
Nifty hits record high in midday trade
Live
Market Jockey
Nifty hits record high in midday trade
Beijing winning pollution battle as other cities fall behind
China
Beijing winning pollution battle as other cities fall behind
Assange name in Ecuador civil registry fuels citizenship talk
World
Assange name in Ecuador civil registry fuels citizenship talk
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
January 9, 2018 / 1:12 PM / 2 days ago

BRIEF-Hill-Rom Sees Adj EPS Above High-End Of Guidance Range For First Fiscal Quarter Of 2018

Reuters Staff

2 Min Read

Jan 9 (Reuters) - Hill-Rom Holdings Inc:

* HILL-ROM - ‍BASED ON PRELIMINARY ASSESSMENT OF NEW U.S. TAX REFORM LEGISLATION, EXPECTS TO INCUR ONE-TIME NET BENEFIT OF ABOUT $50 MILLION TO $75 MILLION IN Q1​

* HILL-ROM SAYS EXPECTS NEW U.S. TAX REGULATIONS TO HAVE POSITIVE IMPACT ON ADJUSTED EFFECTIVE TAX RATE, ADJUSTED EARNINGS, BEGINNING IN FISCAL Q1 2018

* HILL-ROM ANNOUNCES PRELIMINARY FISCAL FIRST QUARTER FINANCIAL RESULTS AND COMMENTS ON EXPECTED IMPACT OF NEW U.S. TAX REFORM LEGISLATION

* SEES Q1 2018 REVENUE ABOUT $670 MILLION

* - SEES ADJUSTED EPS ABOVE HIGH-END OF GUIDANCE RANGE FOR FIRST FISCAL QUARTER OF 2018

* HILL-ROM SAYS ‍EXPECTED ONE-TIME NET BENEFIT IN Q1 PRIMARILY RELATED TO REVALUATION OF NET DEFERRED TAX LIABILITIES

* - FOR FISCAL 2018 AND FUTURE PERIODS, EXPECTS ADJUSTED EFFECTIVE TAX RATE BENEFIT OF ABOUT 500 BASIS POINTS

* - SEES FISCAL 2018 Q1 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE OF $0.77 TO $0.79

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.79, REVENUE VIEW $656.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.