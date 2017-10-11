Oct 11 (Reuters) - Hiscox Ltd
* ENVISAGES A 2018 CAPACITY OF £1.6 BILLION FOR SYNDICATE 33, SUBJECT TO LLOYD‘S APPROVAL
* INCREASE IN CAPACITY IS DRIVEN BY AN ANTICIPATED IMPROVEMENT IN MARKET
* INCREASE IN CAPACITY IS DRIVEN BY DESIRE TO HAVE SUFFICIENT CAPACITY AVAILABLE TO PARTICIPATE IN A WIDESPREAD MARKET TURN
* HISCOX - INCREASE FOLLOWS A PERIOD OF SIGNIFICANT CATASTROPHE ACTIVITY IN 2017 IN WHICH MORE THAN $100 BILLION OF INDUSTRY CAPITAL IS ESTIMATED DESTROYED Source text for Eikon: Further company coverage: