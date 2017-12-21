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BRIEF-Histogenics And Medinet Enter Licensing Agreement For Commercialization Of NeoCart In Japan
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#Regulatory News
December 21, 2017 / 11:36 AM / 5 days ago

BRIEF-Histogenics And Medinet Enter Licensing Agreement For Commercialization Of NeoCart In Japan

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - Medinet Co Ltd:

* HISTOGENICS CORPORATION AND MEDINET CO., LTD ENTER INTO LICENSING AGREEMENT FOR DEVELOPMENT AND COMMERCIALIZATION OF NEOCART FOR THE JAPANESE MARKET

* HISTOGENICS - TRANSACTION TERMS INCLUDE A $10 MILLION UP-FRONT PAYMENT WITH A POTENTIAL OF $87 MILLION IN TOTAL MILESTONES, AND TIERED ROYALTIES ON SALES

* HISTOGENICS - PLANS TO INITIATE PHASE 3 CLINICAL TRIAL IN JAPAN IN SECOND HALF OF 2018 WITH POTENTIAL COMMERCIALIZATION IN JAPAN IN 2021 FOR NEOCART Source text for Eikon: Further company coverage:

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