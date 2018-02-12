FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Singapore Airshow
Sports
Budget 2018
Pictures
Consumer Goods and Retail
February 12, 2018 / 4:25 PM / Updated 19 hours ago

BRIEF-H&M board scraps dividend reinvestment plan, proposes dividend SEK 9.75/share

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - H&M:

* THE BOARD OF DIRECTORS OF H & M HENNES & MAURITZ AB IS PROPOSING TO THE 2018 AGM AN UNCHANGED CASH DIVIDEND OF SEK 9.75 (9.75) PER SHARE

* SAYS INVESTIGATION HAS SHOWN THAT REINVESTMENT PLAN WOULD BE DIFFICULT TO IMPLEMENT, BOTH FROM A TECHNICAL PERSPECTIVE AND BECAUSE OF TIME CONSTRAINTS

* SAYS CONSEQUENTLY, BOARD OF DIRECTORS HAS NOW DECIDED TO INSTEAD PROPOSE TO ANNUAL GENERAL MEETING ON 8 MAY 2018 THAT AN UNCHANGED DIVIDEND OF SEK 9.75 (9.75) PER SHARE IS PAID IN CASH

* SAYS DIVIDEND IS TO BE PAID IN TWO INSTALMENTS - ONE IN SPRING AND ONE IN AUTUMN Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Johan Ahlander)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.