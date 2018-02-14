FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Winter Olympics
India Insight
Company Results
Reuters Investigates
Bollywood
The Wider Image
Commentary
Sports
Pictures
Regulatory News
February 14, 2018 / 12:08 PM / a day ago

BRIEF-Hogg Robinson Group ‍Received Undertaking From Teleios Capital Partners Llc To Vote In Favour Of Resolution

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Hogg Robinson Group Plc:

* ‍RECEIVED UNDERTAKING FROM TELEIOS CAPITAL PARTNERS LLC TO VOTE IN FAVOUR OF RESOLUTION TO BE PROPOSED AT MEETING OF CO TO APPROVE FRAEDOM SALE

* COMPANY RECEIVED IRREVOCABLE UNDERTAKINGS FROM SHAREHOLDERS HOLDING ABOUT 197.2 MLN SHARES, AMOUNTING TO 60.19 PER CENT

* ‍RESOLUTION TO BE PROPOSED AT MEETING OF CO TO APPROVE FRAEDOM SALE, IN RESPECT OF 43.4 MILLION ORDINARY SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.