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BRIEF-HolidayCheck H1 EBITDA up 49.2 pct at 1.5 million euros
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August 8, 2017 / 5:56 AM / in 2 months

BRIEF-HolidayCheck H1 EBITDA up 49.2 pct at 1.5 million euros

Reuters Staff

2 Min Read

Aug 8 (Reuters) - HOLIDAYCHECK GROUP AG

* DGAP-NEWS: HOLIDAYCHECK GROUP AG REPORTS SUBSTANTIAL SECOND-QUARTER INCREASE IN REVENUE AND ANNOUNCES MINOR UPGRADE TO FULL-YEAR FORECAST

* AT EUR 61.2 MILLION, REVENUE OF HOLIDAY CHECK GROUP AG FOR FIRST HALF-YEAR WAS UP BY 11.2 PERCENT

* ‍AT EUR 2.8 MILLION IN FIRST HALF OF 2017, OPERATING EBITDA SHOWED A SUBSTANTIAL INCREASE OF >100 PERCENT​

* ‍CONSOLIDATED PROFIT/(LOSS) WAS MINUS EUR 1.8 MILLION IN FIRST HALF OF 2017 COMPARED WITH MINUS EUR 1.6 MILLION IN SAME PERIOD OF 2016​

* ‍STILL EXPECTS OPERATING EBITDA IN FINANCIAL 2017 TO LIE BETWEEN MINUS EUR 5 MILLION AND EUR 0 MILLION​

* HAS UPGRADED ITS FORECAST FOR REVENUE GROWTH AT HOLIDAYCHECK GROUP AG IN FINANCIAL 2017 TO BETWEEN 7 AND 11 PERCENT

* AT EUR 1.5 MILLION, EBITDA FOR FIRST HALF OF 2017 WAS UP 49.2 PERCENT YEAR ON YEAR

* STILL EXPECTS OPERATING EBITDA IN FINANCIAL 2017 TO LIE BETWEEN MINUS EUR 5 MILLION AND EUR 0 MILLION

* CONSOLIDATED PROFIT/(LOSS) WAS MINUS EUR 1.8 MILLION IN FIRST HALF OF 2017 COMPARED WITH MINUS EUR 1.6 MILLION IN SAME PERIOD OF 2016 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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