FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Honeywell Says Assessing Impact Of Potential Legislation To Its Ongoing Tax Rate
Sections
Featured
Bullish bets on rupee hit lowest since January: Reuters poll
Currencies
Bullish bets on rupee hit lowest since January: Reuters poll
ECB hikes growth forecasts but keeps easy money pledge
Global Economy
ECB hikes growth forecasts but keeps easy money pledge
Rohit Sharma has the right stuff for limited-overs game
Cricket
Rohit Sharma has the right stuff for limited-overs game
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Regulatory News
December 13, 2017 / 3:33 PM / a day ago

BRIEF-Honeywell Says Assessing Impact Of Potential Legislation To Its Ongoing Tax Rate

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 13 (Reuters) - Honeywell International Inc:

* IN AEROSPACE INDUSTRY, CO SEES INCREASING PRODUCTION RATES IN NARROWBODY AIRCRAFT - 2018 OUTLOOK MEETING‍​

* IN AEROSPACE INDUSTRY, CO SEES PRODUCTION RAMP IN NEW MODELS, MAINLY A350, SEES PRODUCTION RATES SLOWDOWNS IN OTHER WIDE-BODY AIRCRAFT

* EXPECTS CAPEX TO DECLINE 15% IN 2018

* STILL ASSESSING THE IMPACT OF THE POTENTIAL LEGISLATION TO OUR ONGOING TAX RATE

* LONGER TERM, STILL CONSERVATIVELY PLANNING FOR THE BUSINESS JET OE MARKET TO RECOVER AT THE END OF 2018 OR IN EARLY 2019

* TAX REFORM WILL MAKE CO MORE FOCUSED ON GENERATING FURTHER M&A OPPORTUNITY WITHIN U.S.

* IF THE U.S. TAX REFORM LEGISLATION IS ENACTED, THERE WILL LIKELY BE MORE CAPACITY FOR U.S. CAPITAL DEPLOYMENT‍​ Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.