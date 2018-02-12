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February 12, 2018 / 6:05 PM / Updated 17 hours ago

BRIEF-Honeywell & The Code Corporation Reach Settlement On Patent Infringement Claims

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 12 (Reuters) - Honeywell International Inc:

* HONEYWELL, THE CODE CORPORATION REACH SETTLEMENT ON PATENT INFRINGEMENT CLAIMS

* HONEYWELL - ‍ CODE WILL DISMISS ALL CLAIMS IT ASSERTED AGAINST HONEYWELL​

* HONEYWELL - UNDER TERMS OF SETTLEMENT, CODE HAS AGREED TO MAKE A SIGNIFICANT LUMP SUM PAYMENT TO HONEYWELL TO RESOLVE HONEYWELL‘S CLAIMS

* HONEYWELL - ‍SETTLEMENT WITH CODE CORP, TO SETTLE CO‘S CLAIMS THAT CODE INFRINGED CERTAIN HONEYWELL PATENTS RELATED TO BAR CODE SCANNING TECHNOLOGY​

* HONEYWELL - ‍CODE AGREED TO REDESIGN PORTION OF ITS PRODUCTS, NOT TO REVERT BACK TO SOME DESIGNS OF PRODUCTS ALLEGED TO HAVE VIOLATED CO‘S PATENTS​ Source text for Eikon: Further company coverage:

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