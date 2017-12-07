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December 7, 2017 / 4:37 PM / Updated a day ago

BRIEF-Honeywell To Invest In Flux Information Technology And Form A New Joint Venture

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 7 (Reuters) - Honeywell International Inc:

* HONEYWELL TO INVEST IN LEADING CHINESE SUPPLY CHAIN SOFTWARE PROVIDER AND FORM A NEW JOINT VENTURE TO PURSUE OPPORTUNITIES OUTSIDE CHINA

* HONEYWELL - HAS SIGNED AN AGREEMENT TO ACQUIRE A 25 PERCENT OWNERSHIP INTEREST IN FLUX INFORMATION TECHNOLOGY

* HONEYWELL - WILL ALSO FORM A NEW JOINT VENTURE COMPANY WITH FLUX‘S FOUNDER TO SERVE CUSTOMERS OUTSIDE CHINA

* HONEYWELL - WILL HOLD 75 PERCENT STAKE IN NEW JOINT VENTURE Source text for Eikon: Further company coverage:

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