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February 2, 2018 / 9:11 AM / a day ago

BRIEF-Hong Kong Govt Publishes Anti-Money Laundering, Counter-Terrorist Financing Ordinance

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 2 (Reuters) - The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

* HONG KONG GOVERNMENT PUBLISHES THE ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTER-TERRORIST FINANCING (AMENDMENT) ORDINANCE 2018 AND THE COMPANIES (AMENDMENT) ORDINANCE 2018 IN THE GAZETTE ON FEB 2

* HONG KONG GOVERNMENT SAYS THE AMENDMENT IS AN EFFORT TO ENHANCE HONG KONG‘S REGULATORY REGIME FOR COMBATING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING

* HONG KONG GOVERNMENT SAYS THE AMENDMENT WILL COMMENCE OPERATION ON MARCH 1, 2018 Source text in English: bit.ly/2DVCwFd (Reporting by Hong Kong newsroom)

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