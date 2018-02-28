FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Top News
Pyeongchang 2018
North Korea
Company Results
Reuters Investigates
The Road to Brexit
The Wider Image
Commentary
Syria
Sports
Pictures
Regulatory News
February 28, 2018 / 12:08 PM / a day ago

BRIEF-Horizon Pharma PLC Announces Q4 Non-Gaap Earnings Per Share $0.29

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Horizon Pharma Plc:

* ANNOUNCES FOURTH-QUARTER AND FULL-YEAR 2017 RESULTS

* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.29

* SEES FY 2018 SALES $1.15 BILLION TO $1.18 BILLION

* Q4 SALES $274.2 MILLION

* Q4 GAAP LOSS PER SHARE $0.28

* ‍FULL-YEAR 2018 ADJUSTED EBITDA GUIDANCE OF $370 MILLION TO $395 MILLION​

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.22, REVENUE VIEW $264.5 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 REVENUE VIEW $1.14 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S

* HORIZON PHARMA SAYS Q4 NET SALES DRIVEN BY CONTINUED STRONG GROWTH FROM CO‘S ORPHAN & RHEUMATOLOGY BUSINESS UNITS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.