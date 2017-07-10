BRIEF-Hornbach Baumarkt resolves share buyback

July 10 (Reuters) - HORNBACH BAUMARKT AG:
* HORNBACH BAUMARKT AG: BOARD OF MANAGEMENT RESOLVES SHARE BUYBACK FOR EMPLOYEE SHARE PROGRAM
* SHARES ARE TO BE ACQUIRED IN PREPARATION FOR ANNUAL ISSUE OF SHARES TO EMPLOYEES SCHEDULED TO TAKE PLACE AT END OF 2017
* PURCHASE PRICE TO BE PAID BY COMPANY PER SHARE MAY NOT EXCEED OR FALL SHORT OF STOCK MARKET PRICE BY MORE THAN 10%
* MAXIMUM TOTAL PURCHASE PRICE FOR WHICH SHARES ARE TO BE ACQUIRED BY HORNBACH BAUMARKT AG AMOUNTS TO EURO 1,700,000.00 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)